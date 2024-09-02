Министр спорта Дегтярёв встретился со Слуцким

Прежний наставник сборной России и ЦСКА, ныне возглавляющий китайский «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий встретился с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым. На встрече тренер и чиновник обсудили детско-юношеский спорт и какие изменения в него можно привнести.

— Леонид Викторович выразил полную готовность делиться своими методиками и опытом по подготовке юных футболистов. В своем родном Волгограде он основал свою школу и построил для нее стадион за свой счет. Будем внедрять и распространять лучшие практики, - проинформировал Дегтярёв в своём Telegram-канале.

Михаил Дегтярёв занимает свой пост с середины мая текущего года. До этого занимал должности руководителя Хабаровского края и Председателя комитета Государственной Думы по физической культуре.