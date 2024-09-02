Агент Помазуна продолжает искать вратарю новый клуб

Агент голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна вновь прокомментировал будущее своего клиента. Пока что оно остаётся неопределённым.

«Есть ли варианты у Ильи? Занимаемся этим вопросом, но ничего нового вам не скажу. Не найдёт клуб до конца трансферного окна – будет тренироваться с ЦСКА, у него с клубом контракт», - говорит Сафонов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Помазун последние годы исправно играл в «Урале». Екатеринбургский клуб не один раз его брал в аренду. По итогу прошлого сезона «шмели» покинули элиту российского футбола, а Помазун не поехал в Екатеринбург в очередную аренду.