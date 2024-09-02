«Во многих эпизодах Кордоба играет грязно» — Таранов

Экс-футболист ЦСКА Иван Таранов прокомментировал поведение на поле нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

«Кордоба отличается тем, что любит очень много говорить с судьями, хотя во многих эпизодах играет грязно. Можно вспомнить, какую травму он нанес Андрею Лунёву», — приводит слова Таранова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 31-летний Кордоба провел шесть матчей во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и стал автором двух результативных передач.

Контракт колумбийца с кубанским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость Кордобы в 14 миллионов евро.