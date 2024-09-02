Инсайдер докладывает о деталях трансфера Севикяна

Стали известны подробности возможного трансфера Эдгара Севикяна в московский «Локомотив».

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Ференцварош» и «Локомотив» близки к сделке: это будет платная аренда за 200 тысяч евро.

«Эдгар должен пройти медосмотр в Будапеште, затем отправиться в сборную Армении на матчи Лиги наций с Латвией дома и Северной Македонией в гостях 7 и 10 сентября. После этого планируется, что воспитанник «паровозов» присоединится к своей старой/новой команде под руководством Галактионова в Москве», – пишет инсайдер.

Также предусмотрен возможный выкуп вингера за 4 млн евро.