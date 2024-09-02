Ныне свободный тренер Андрей Талалаев не возглавит грозненский «Ахмат».

По информации Legalbet, тренер и клуб провели второй раунд переговоров, однако успехом он не увенчался. В итоге возвращение Талалаева на пост, который он ранее занимал, откладывается. К слову, работал в Грозном он с 2020 по 2022 годы.

Напомним, что в минувшие выходные после нулевой ничьей с прямым конкурентом, «Акроном» был уволен главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев.

Ранее в клубе сообщили, что к 5 сентября «Ахмат» представит нового главного тренера. Клуб идёт на 15-м месте в Российской премьер-лиге, это зона вылета.