Дмитрий Черышев: «Ростов» – строгий середнячок»

Известный тренер Дмитрий Черышев высказался об игре «Ростова» под руководством Валерия Карпина.

«Ростов» – злая и противная команда, умеющая играть в агрессивный футбол. В моем понимании «Ростов» – строгий середнячок», — приводит слова Черышева Metaratings.

Специалист заявил, что «Ростов» всегда действует агрессивно, но иногда игрокам не хватает класса, поэтому клуб и не ведет борьбу за медали.

После семи сыгранных матчей «Ростов» занимает седьмое место в РПЛ, имея на счету 11 очков. В ближайшем туре подопечные Карпина проведут выездной матч против «Краснодара». Поединок пройдет 14 сентября.