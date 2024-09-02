Московский «Локомотив» отдал защитника Марио Митая в клуб из Саудовской Аравии. Речь идёт про «Аль-Иттихад», делится новостью инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, это платная аренда за 1,2 млн евро с правом выкупа за 5 млн.

Напомним, что Митай – игрок сборной Албании, прошедшим летом он сыграл на Евро-2024 в составе своей национальной команды.

В «Локомотиве» молодой игрок оказался два года назад, летом 2022 года после переезда из афинского АЕКа. Левому защитнику 21 год. Специалисты портала Transfermarkt оценивает балканского игрока в 3,5 млн евро.