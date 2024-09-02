«Химки» - ещё один претендент на Виктора Мендеса

Подмосковные «Химки» стали ещё одним претендентом на подписание полузащитника московского ЦСКА Виктора Мендеса. Это подтвердил инвестор «Химок» Туфан Садыгов.

«У нас есть три‑четыре варианта на эту позицию. Мендес — один из них», - сказал Садыгов для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, ранее кандидатуру Мендеса связывали с прямым конкурентом «Химок» в турнирной таблице – «Оренбургом».

«Химки» по итогу семи прошедших туров в турнирной таблице РПЛ идут на 13-м месте с шестью баллами. В восьмом туре первенства коллектив сразится с «Акроном» в гостевом матче.