Московский «Спартак» продолжает искать варианты трудоустройства для ямайского форварда Шамара Николсона несмотря на то, что в седьмом туре РПЛ он сыграл с «Рубином». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В частности, нападающий может продолжить свою карьеру в Турции. При этом сам форвард летом отказался от нескольких вариантов и хочет остаться в Москве.

Николсону 27 лет, в «Спартаке» он оказался ещё зимой 2022 года. Прошлый сезон он провёл в аренде в вылетевшем из французской Лиги 1 «Клермоне», летом вернулся в Москву.

Ранее мы сообщали, что «Спартак» в скором времени может усилиться защитником из Португалии.