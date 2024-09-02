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Появилась информация о будущем Осинькина в «Крыльях Советов» слухи

02 Сентября 2024 • 20:18 Комментировать
Рубин
...
Крылья Советов
13.09 20:15

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сохранит работу на ближайшие недели. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, Осинькину доверяют в «Крыльях Советов» и речи об увольнении тренера до возобновления чемпионата России не идет.

При этом источник отметил, что если самарцы продолжат проигрывать, то отношение к Осинькину могут пересмотреть.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Крыльев Советов» может стать Андрей Тихонов.

После семи туров команда Осинькина занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин

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