Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин сохранит работу на ближайшие недели. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По данным источника, Осинькину доверяют в «Крыльях Советов» и речи об увольнении тренера до возобновления чемпионата России не идет.

При этом источник отметил, что если самарцы продолжат проигрывать, то отношение к Осинькину могут пересмотреть.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Крыльев Советов» может стать Андрей Тихонов.

После семи туров команда Осинькина занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.