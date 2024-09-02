Московский «Спартак» готов отдать сумму в 2,5 млн евро за игрока обороны «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаша. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». На данный момент между российским и португальским клубами уже ведутся переговоры.

Ранее сообщалось, что Мангаш – это кандидатура на усиление состава от спортивного директора «красно-белых» Томаша Амарала. Контракт 26-летнего защитника со своим клубом рассчитан на ещё два года.

На протяжении карьеры потенциальный новичок «Спартака» выступал за «Авеш», «Боавишту» и «Бордо».

«Спартак» по итогу семи прошедших туров в РПЛ идёт на четвёртом месте турнирной таблицы с 14 баллами.