Дмитрий Черышев: «Придёт время, когда ЦСКА будет бороться за чемпионство»

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о результатах ЦСКА в текущем розыгрыше чемпионата России.

Черышев признался, что его растаивает ситуация, которая происходит в ЦСКА, ведь раньше команда всегда билась за чемпионский титул, а сейчас «армейцы» находятся в середине таблицы.

«Но все равно придет время, и ЦСКА покажет зубы, будет бороться за чемпионство», — приводит слова Черышева Metaratings.

Напомним, минувшим летом ЦСКА возглавил Марко Николич. Под его руководством «красно-синие» занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 баллов.

Стоит сказать, что последний раз ЦСКА становился чемпионом России в 2016 году.