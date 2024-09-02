Веденеев предположил, что «Зенит» будет играть в два форварда

Бывший футболист Сергей Веденеев предположил, что схема в питерском «Зените» может поменяться из-за прихода новых игроков в центр нападения. Сейчас в клубе четыре центрфорварда.

«Может быть, они собираются продавать Кассьерру? Пока двоих надо обязательно ставить в состав. Но они будут играть в два форварда, а все фланговые игроки, которых в прошлом году пригласили, окажутся на банке. Повторится история, когда в «Зените» играли Дзюба с Азмуном», - делится Веденеев для «РБ Спорт».

Как добавил эксперт, это может спровоцировать уход из клуба в обозримом будущем фланговых игроков.

Напомним, что в последние пару недель в «Зените» обострилась конкуренция на позиции центрального нападающего. Сначала команду пополнил аргентинец Лусиано Гонду, а после россиянин Александр Соболев. Оба они – центральные нападающие. Плюсом в питерском клубе есть Матео Кассьерра и Иван Сергеев.