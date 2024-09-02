Барко – лучший игрок тура по версии «Матч Премьер»

Подписчики телеграм-канала «Матч Премьер» путём голосования определили символическую сборную 7-го тура Российской премьер-лиги.

Вратарь: Агкацев («Краснодар»);

Защитники: Лангович («Ростов»), Мойзес (ЦСКА), Осипенко («Ростов»), Круговой (ЦСКА);

Полузащитники: Сперцян («Краснодар»), Глебов («Ростов»), Барко («Спартак»);

Нападающие: Роналдо («Ростов»), Кордоба («Краснодар»), Са («Краснодар»).

Больше всех очков в голосовании (4) набрал полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко, по 3 – Круговой и Лангович. У Агкацева, Мойзеса, Глебова, Роналдо и Са набралось 2 очка, у Сперцяна, Кордобы и Осипенко – одно.

Напомним, что по итогам 7-го тура РПЛ таблицу возглавляет «Зенит», набравший 17 очков. По 15 очков у «Краснодара» и «Локомотива», но «быки» расположились выше «железнодорожников» из-за разницы забитых и пропущенных мячей (6 и 5 соответственно).