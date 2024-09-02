Таранов: «Федотов в ЦСКА выглядел добрым папой, теперь у клуба есть тренер»

Защитник Иван Таранов поделился своими впечатлениями от выступления московского ЦСКА под руководством Марко Николича. Серб возглавил армейский клуб летом вскоре после ухода с поста Владимира Федотова.

«Валентинович со стороны казался добрым папой, теперь у команды есть тренер. Было ощущение, что при Федотове команда не вытягивала концовки матчей из-за психологии. При Николиче клуб меньше пропускает и чаще доводит игры до логичного завершения», - делится Таранов с Metaratings.

На данный момент в активе ЦСКА пятое место турнирной таблицы РПЛ и 13 очков в активе, отставание от первого места всего лишь четыре очка.