Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» следит за португальским защитником слухи

02 Сентября 2024 • 19:43 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Спартак Москва
15.09 19:00

Левый защитник «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаш может перебраться в московский «Спартак».

По сведениям Metaratings, «красно-белые» проявляют интерес к 26-летнему футболисту. Сообщается, что Мангаш — это кандидатура спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.

В текущем сезоне Мангаш появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет две результативные передачи.

Трудовой договор защитника с клубом рассчитан до середины 2026 года. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет четыре миллиона евро.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Витория Гимарайнш трансферы футбола - лето 2024 Томаш Амарал Рикарду Мангаш ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 02 Сентября
19:24
Кафанов: Максименко может уехать в Европу
19:16
Агент: «Актюркоглу не поедет в Россию»
18:11
Дмитрий Черышев рассказал, в чём прибавил «Спартак» при Станковиче
17:31
Андрей Червиченко назвал место Соболева в «Зените» 1
17:31
Желько Петрович объяснил, почему Станковичу будет тяжело сделать «Спартак» чемпионом
15:20
Литвинов: «Если уходить из «Спартака», то только в Европу» 1
15:12
Руслан Литвинов рассказал, что бы ответил на предложение перейти в «Зенит»
01 Сентября
23:34
Булатов: «Спартак» – главный конкурент «Зенита»
22:12
Булатов уверен, что Соболев ещё пригодился бы «Спартаку» 1
21:25
«Спартак» сильно зависит от Барко» — Булатов
19:10
Грачёв: «Футболистам «Спартака» стыдно играть плохо у такого тренера»
17:52
Алексей Попов: «Жозе думал, поиграет, как в Саудовской Аравии»
17:45
Алексей Попов: «На протяжении карьеры никто так и не понял, где должен играть Игнатов»
17:35
Даниил Денисов: «Путь спартаковца — непростая задача»
16:17
Юндер не интересен «Спартаку»
16:09
Стало известно, где «Спартак» ищет вингера
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МАХАЧКАЛА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«ПСЖ» сообщил плохую новость о Сафонове В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Криштиану Роналду назвал своего лучшего друга Мбаппе провалил старт и пошёл против «Реала», Роналду указали на место, а у Соболева проблемы со здоровьем – в главных слухах недели Появилась новая информация о конфликте Соболева в «Зените» Гвардиола назвал нападающего, которого невозможно остановить - это не Роналду и Месси Раскрыта зарплата Соболева в «Зените» - игрок получил больше, чем в «Спартаке» Смородская – о первом скандале в «Зените» с участием Соболева: Это вообще безобразие и невозможная глупость Флик прокомментировал победу «Барселоны» 7:0 Нико Уильямс назвал причину, почему не ушёл в «Барселону»
Флик не пустил Неймара обратно в «Барселону» - названа причина Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Реал» давит на сборные в своих интересах Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах «Я уже лучший в истории»: Роналду назвал свою большую цель Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Кьеза переходит в «Ливерпуль» – названа сумма трансфера
Спортивные новости
Шнайдер уступила Пегуле в матче четвёртого круга US Open Соболенко пробилась в 1/4 финала US Open Нганну назвал боксёра, с которым не согласится на бой Рублёв в пяти сетах проиграл Димитрову и покинул US Open ЦСКА обыграл «Спартак» в серии буллитов и выиграл Кубок мэра Москвы Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Сентября
20:51 · Россия. Премьер-лига
«Во многих эпизодах Кордоба играет грязно» — Таранов
20:50 · Россия. Премьер-лига
Инсайдер докладывает о деталях трансфера Севикяна
20:43 · Россия. Премьер-лига
Переговоры «Ахмата» с Талалаевым провалились слухи
20:42 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев: «Ростов» – строгий середнячок»
20:38 · Россия. Премьер-лига
Инсайдер: «Локомотив» отдал Митая в клуб из Саудовской Аравии слухи
20:33 · Россия. Премьер-лига
«Химки» - ещё один претендент на Виктора Мендеса
20:25 · Россия. Премьер-лига
Барко – лучший игрок тура по версии «Матч Премьер»
20:18 · Россия. Премьер-лига
Появилась информация о будущем Осинькина в «Крыльях Советов» слухи
20:09 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев: «Придёт время, когда ЦСКА будет бороться за чемпионство» 1
20:05 · Россия. Премьер-лига
Веденеев предположил, что «Зенит» будет играть в два форварда
19:58 · Россия. Премьер-лига
Таранов: «Федотов в ЦСКА выглядел добрым папой, теперь у клуба есть тренер»
19:55 · Россия. Премьер-лига
Глушаков отреагировал на переход Соболева
19:43 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» следит за португальским защитником слухи
19:42 · Россия. Премьер-лига
Карпин оценил идею с матчем сборной России против сборной легионеров РПЛ
19:34 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «Агкацев играет очень хорошо»
19:32 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» ведёт переговоры по игроку ЦСКА слухи
19:28 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» обратился к Черчесову
19:24 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: Максименко может уехать в Европу
19:23 · Россия. Премьер-лига
Газизов рассчитывает, что встреча с главой департамента РФС пройдёт в позитивном ключе
19:16 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Актюркоглу не поедет в Россию»
19:08 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Черышев назвал изъян «Краснодара», который не проигрывает 10 матчей
18:56 · Россия. Премьер-лига
Карпин заявил о готовности помочь Дзюбе в сборной России
18:56 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал большую проблему «Ахмата»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал о своих отношениях с Глушенковым
18:45 · Россия. Премьер-лига
Рапопорт: «Зениту» по силам защитить звание чемпиона России
Все новости
Рекомендуем