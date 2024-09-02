Левый защитник «Витории Гимарайнш» Рикарду Мангаш может перебраться в московский «Спартак».

По сведениям Metaratings, «красно-белые» проявляют интерес к 26-летнему футболисту. Сообщается, что Мангаш — это кандидатура спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.

В текущем сезоне Мангаш появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет две результативные передачи.

Трудовой договор защитника с клубом рассчитан до середины 2026 года. Стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет четыре миллиона евро.