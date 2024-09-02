Карпин оценил идею с матчем сборной России против сборной легионеров РПЛ

Рулевой сборной России Валерий Карпин дал комментарий по поводу идеи с проведением товарищеского матча против сборной легионеров Российской премьер-лиги. По словам специалиста, клубы могут не согласиться отпустить футболистов на такой матч.

«А клубам это надо? Думаете, они отпустят легионеров? А если кто-то травму получит? Идея красивая, но…» - сказал Карпин журналистам.

Добавим, что впереди у сборной России два товарищеских матча – против Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября). Официальные игры российская национальная команда давно не проводит из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.