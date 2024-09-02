Кафанов: «Агкацев играет очень хорошо»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева в нынешнем сезоне.

«Стасик играет очень хорошо. Итоги будем подводить в мае. Стас выручает и приносит пользу. Пока все идет так, как сказал Матвей Сафонов», — цитирует Кафанова портал «Чемпионат».

В текущем сезоне 22-летний Агкацев появился на поле в семи играх Российской премьер-лиги, в которых пропустил три гола и четыре раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, минувшим летом Сафонов покинул «Краснодар», что позволило Агкацеву стать основным вратарем «быков».