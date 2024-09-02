«Оренбург» и московский ЦСКА ведут переговоры по Виктору Мендесу.

По информации Legalbet, уральский клуб заинтересован в легионере «армейцев», работа над трансфером продолжается. 24-летний чилиец связан с ЦСКА контрактом ещё на два года.

Помимо этого, «Оренбургу» интересен полузащитник и воспитанник «Ривер Плейта» Кристиан Феррейра.

«Оренбург» на данный момент идёт на 12-м месте таблицы РПЛ по итогу семи туров, в активе коллектива шесть набранных очков.

Восьмой тур сведёт уральский клуб с московским «Локомотивом» в рамках домашней встречи. А состоится она 14 сентября в субботу.