«Спартак» обратился к Черчесову

В понедельник, 2 сентября, день рождения отмечает главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов. Специалисту исполнился 61 год. Своего бывшего футболиста и рулевого посредством публикации в социальных сетях поздравил «Спартак».

«Поздравляем Станислава Саламовича с днём рождения, желаем крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в тренерской карьере!» - говорится в сообщении «Спартака».

Клуб также вспомнил, что как футболист Черчесов становился со «Спартаком» чемпионом СССР (дважды) и чемпионом России (дважды). А как тренер Черчесов приводил «красно-белых» к серебряным медалям Премьер-лиги в 2007 году.