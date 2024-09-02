Глушаков отреагировал на переход Соболева

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков отреагировал на переход нападающего Александра Соболева в питерский «Зенит». В разговоре со «Спорт-Экспрессом» 37-летний футболист сказал, что в этой жизни его уже ничего не удивляет.

«Не знаю, как было все на самом деле. Знаю, что болельщики «Спартака» его любили, назвали легендой. Удивил ли меня такой переход? Меня в этой жизни ничего не удивляет. Будет интересно, как будет складываться его карьера в «Зените», будем смотреть», - заявил Глушаков.

Напомним, Александр Соболев перешёл в петербургский «Зенит» из московского «Спартака». Нападающий взял себе 7 номер в новой команде.

За «Спартак» форвард выступал с сезона 19/20 и провёл за клуб 139 матчей, в которых отметился 58 голами. В нынешнем розыгрыше чемпионата России 27-летний нападающий провёл один матч. За «Зенит» ещё не дебютировал.