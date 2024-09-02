Кафанов: Максименко может уехать в Европу

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил на вопрос, кто из российских голкиперов может отправиться в Европу.

— Если в ближайшее время, то Саша Максименко, — заявил Кафанов «Чемпионату».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Максименко провел семь матчей, в пяти из которых не пропустил ни одного гола.

Действующий трудовой договор 26-летнего вратаря со «Спартаком» рассчитан до конца текущего сезона. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два с половиной миллиона евро.

Напомним, минувшим летом во французский «ПСЖ» отправился вратарь Матвей Сафонов, выступавший за «Краснодар».