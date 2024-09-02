Газизов рассчитывает, что встреча с главой департамента РФС пройдёт в позитивном ключе

Руководитель дагестанского «Динамо» Шамиль Газизов надеется, что глава российских арбитров Милорад Мажич даст исчерпывающие пояснения работы судей.

«Вопросы к Мажичу есть, постараемся завтра их все озвучить. Надеемся, встреча будет носить позитивный характер», - сказал Газизов в интервью .

Ранее дебютант МИР Российской премьер-лиги высказал недовольство работой судей в матчах первых туров турнира, опубликовав в своих соцсетях открытое письмо.

Серб Мажич возглавляет судейский департамент РФС с лета 2023 года.