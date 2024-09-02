Агент: «Актюркоглу не поедет в Россию»

Агент вингера «Галатасарая» Керема Актюркоглу высказался о возможном трансфере игрока в московский «Спартак».

«Керем не поедет в Россию. На данный момент это не приоритет для него», — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Актюркоглу принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три результативные передачи.

Действующий трудовой договор 25-летнего Актюркоглу с «Галатасараем» рассчитан до лета 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.