Дмитрий Черышев назвал изъян «Краснодара», который не проигрывает 10 матчей

Российский тренер Дмитрий Черышев порассуждал о «Краснодаре». «Быки» под руководством Мурада Мусаева в новом сезоне ещё ни разу не проиграли. Более того, в прошлом туре РПЛ клуб разгромил лидера таблицы, «Локомотив» в гостях (3:0).

«Мусаев ещё в прошлом сезоне появился в команде, и все игроки прекрасно знают его требования. Немного пока не хватает сыгранности, но полагаю, ребята постараются и исправят эту проблему, тем более исполнители у команды хорошие», - говорит Черышев для Metaratings.

На данный момент у «быков» второе место в турнирной таблице и 15 очков. Отставание от первого места – два балла. В восьмом туре коллективу предстоит сыграть с «Ростовом» дома.