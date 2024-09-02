Вингер Керем Актюркоглу ещё может перейти в «Спартак» до закрытия летнего трансферного окна в России. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб и сторона 25-летнего футболиста будут готовы вступить в переговоры, если трансфер Актюркоглу в «Бенфику» не состоится.

Словом, для перехода Актюркоглу в «Спартак» должен сорваться трансфер турецкого игрока в «Бенфику». И после этого «красно-белые» должны договориться об условиях сделки с «Галатасараем» и самим Керемом.

Ранее появлялась информация о том, что Керем Актюркоглу близок к переходу в «Бенфику».