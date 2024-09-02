Карпин заявил о готовности помочь Дзюбе в сборной России

Рулевой сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об Артёме Дзюбе. У специалиста спросили, готов ли он взять Дзюбу на стажировку, если футболист захочет перейти на тренерскую работу.

«В сборной вряд ли можно чему-то научиться. Но если он попросит о стажировке, то без проблем», - сказал Карпин журналистам.

В настоящий момент Валерий Карпин готовит сборную России к товарищеским матчам против Вьетнама и Таиланда. Что касается Артёма Дзюбы, то после завершения сезона 2023/2024 нападающий находится без клубной прописки. «Локомотив» этим летом решил не продлевать контракт с игроком.