Тарханов назвал большую проблему «Ахмата»

Грозненский «Ахмат» пока что проваливает новый сезон. По итогу минувшего, седьмого тура РПЛ в клубе уволили главного тренера Магомеда Адиева, в турнирной таблице лишь 15-е место.

Российский тренер Александр Тарханов рассказал о главной проблеме команды на данный момент.

«Два ведущих игрока получили травмы и ушло много футболистов, замену которым найти очень сложно. В команде должны быть игроки, которые будут прогрессировать и добавлять каждый год, но в «Ахмате» таких нет», - говорит Тарханов для «Чемпионата».

Ранее Тарханов назвал кандидатуру, которая на данный момент является идеальной для поста главного тренера «Ахмата».