Карпин рассказал о своих отношениях с Глушенковым

Валерий Карпин долгое время не вызывал атакующего полузащитника Максима Глушенкова в сборную России. После того, как футболист хорошо провёл стартовый отрезок в «Зените», Глушенков попал в расширенный состав национальной команды. При этом в сентябре игрок не выступит за сборную из-за полученной ранее травмы.

Карпин высказался о своих отношениях с Глушенковым. Ранее появлялась информация о том, что между тренером и футболистом есть конфликт из-за отказа Максима выходить на замену в одном из матчей.