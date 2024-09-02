Рапопорт: «Зениту» по силам защитить звание чемпиона России

Сложности «Зенита» временные, у него нет реальных конкурентов в борьбе за чемпионство МИР Российской премьер-лиги, считает бывший тренер и спортивный директор петербургского клуба Борис Рапопорт.

«Я не вижу, кто может помешать «Зениту» стать чемпионом и на этот раз, по составу и стабильности выступлений с ними никто не сравнится», - сказал Рапопорт в интервью "РБ Спорт"

Он подчеркнул, что главный тренер Сергей Семак «выстраивает новую игру, так как в его распоряжении появились новые футболисты».

«Естественно, не обходится без шероховатостей», - отметил Рапопорт.

«Зенит» является действующим победителем МИР Российской премьер-лиги.