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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рапопорт: «Зениту» по силам защитить звание чемпиона России

02 Сентября 2024 • 18:45 Комментировать
Пари НН
0:3
Зенит
Сложности «Зенита» временные, у него нет реальных конкурентов в борьбе за чемпионство МИР Российской премьер-лиги, считает бывший тренер и спортивный директор петербургского клуба Борис Рапопорт.
 
«Я не вижу, кто может помешать «Зениту» стать чемпионом и на этот раз, по составу и стабильности выступлений с ними никто не сравнится», - сказал Рапопорт в интервью "РБ Спорт".
Он подчеркнул, что главный тренер Сергей Семак «выстраивает новую игру, так как в его распоряжении появились новые футболисты».
 
«Естественно, не обходится без шероховатостей», - отметил Рапопорт.
 
«Зенит» является действующим победителем МИР Российской премьер-лиги.
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