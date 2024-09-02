Андрей Мостовой: Мне самому интересно, как пройдёт адаптация Соболева в «Зените»

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал трансфер Александра Соболева из «Спартака» в петербургский клуб.

«К Саше было много противоречивых вопросов. Посмотрим, как пройдет адаптация. Мне самому интересно», — цитирует Мостового «Чемпионат».

30 августа «Зенит» официально объявил о покупке Соболева. Сообщалось, что трансфер 27-летнего футболиста обошелся «сине-бело-голубым» в десять миллионов евро.

Дебют Соболева может состояться 14 сентября. В рамках восьмого тура чемпионата России «Зенит» встретится с ЦСКА. Старт поединка запланирован на 16:30 по московскому времени.