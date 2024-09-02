Близкий к «Галатасараю» журналист Керем Гюрель специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о потенциальных новых переговорах между «Спартаком» и игроком атаки стамбульского клуба Керемом Актюркоглу.

«Я не слышал о новых переговорах «Спартака» по Керему. Как я говорил и ранее, он не желал переходить в клуб, который не играет в еврокубках. После вылета «Галатасарая» из Лиги чемпионов, клуб стал еще более заинтересованным в его продаже, но мне кажется, что Актюркоглу скорее перейдет на меньшие деньги в «Бенфику» именно из-за фактора Лиги чемпионов», - сказал Гюрель нашему корреспонденту.

Разговоры о возможном подписании Актюркоглу в «Спартак» шли всё лето, однако по последним новостям, игрока в Москве не будет.