Дмитрий Черышев рассказал, в чём прибавил «Спартак» при Станковиче

Известный тренер Дмитрий Черышев поделился мнением об игре московского «Спартака» под руководством Деяна Станковича.

Специалист заявил, что «Спартак» стал действовать более агрессивно и интересно.

— Это то, чего требуют болельщики этого клуба. В последнее время мне нравится тенденция, по которой идет «Спартак», — приводит слова Черышева Metaratings.

При этом тренер отметил, что у «красно-белых» есть проблемы с реализацией.

За семь матчей «Спартак» набрал 14 зачетных баллов и на данный момент располагается на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидера на три очка.