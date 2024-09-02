Тарханов назвал тренера, который идеально подойдёт «Ахмату»

Российский тренер Александр Тарханов назвал специалиста, который прямо сейчас может помочь грозненскому «Ахмату».

«Если Ташуев придёт в «Ахмат», он знает этот клуб. Если кто-то придёт из новых тренеров, то им придётся узнавать «Ахмат», - делится Тарханов для «Чемпионата».

Напомним, что грозненский «Ахмат» по итогу семи прошедших туров стал одним из главных разочарований нового сезона РПЛ. Клуб идёт лишь на 15-м месте, это зона вылета.

Ранее клуб отправил в отставку Магомеда Адиева. Специалист возглавил «Ахмат» весной 2024 года и помог клубу сохранить прописку в РПЛ, но начало сезона следующего у тренера не задалось.