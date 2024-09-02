Дмитрий Черышев: «Главное Тюкавину сейчас не поддаваться панике»

Футбольный тренер Дмитрий Черышев высказался о Константине Тюкавине. Молодой форвард московского «Динамо» в новом сезоне пока что почти не радует голами болельщиков «бело-голубых».

«Важно терпеть, не поддаваться панике, делать своё дело, играть на команду. У нападающего бывают отрезки без голов, но в такие моменты важен какой-то толчок или позитивный момент», - рассуждает Черышев для Metaratings.

В восьми проведённых матчах текущего сезона во всех турнирах Тюкавин забил лишь однажды и ещё два раза оформил ассист. Нападающему 22 года, с «Динамо» он связан длительным контрактом до лета 2028 года.