Агент Дивеева рассказал о состоянии защитника

Агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопрос о состоянии своего клиента.

Ранее сообщалось, что из-за травмы Дивеев пропустит сентябрьский сбор национальной команды.

«Ничего криминального в травме Дивеева нет, поэтому, думаю, футболист будет готов к ближайшей игре ЦСКА», — приводит слова агента Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний Дивеев принял участие в девяти матчах во всех турнирах и забил пять мячей.

Ближайший матч ЦСКА проведет 14 сентября. В этот день «армейцы» примут «Зенит» в рамках восьмого тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 16:30 по мск.