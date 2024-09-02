Дмитрий Черышев высказался о карьере своего сына Дениса

Российский игрок атаки Денис Черышев этим летом покинул «Венецию» и пока что пребывает без постоянного контракта с каким-то из клубов. Его отец и известный тренер Дмитрий Черышев развеял все слухи о том, что его сын завершит игровую карьеру.

«Денис не завершил карьеру, играть и играть ему ещё! Ведёт переговоры с другими клубами», - поделился Черышев-старший для Metaratings.

Напомним, что Денису Черышеву сейчас 33 года, своё 34-летие он отметит в конце текущего календарного года. На протяжении карьеры он играл за мадридский «Реал», «Севилью», «Вильярреал», «Валенсию», вызывался в сборную России.