Не ради денег: Круговой объяснил, почему игроки переходят в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос, почему футболисты стремятся перейти в питерский клуб. По словам защитника, игроки переходят в стан «сине-бело-голубых» не ради денег.

«Потому что «Зенит» - чемпион, там трофеи и титулы», - ответил Круговой, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Напомним, что этим летом Данил Круговой сменил «Зенит» на ЦСКА. Защитник уже успел провести за московскую команду девять официальных матчей, в которых забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров.

Ближайший матч ЦСКА проведёт в субботу, 14 сентября, – против «Зенита» на своём поле.