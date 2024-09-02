Тарханов объяснил, почему Осинькина не уволят из «Крыльев»

Самарские «Крылья Советов» показывают невыразительное начало сезона. У клуба всего две победы в 10 матчах, обе – в рамках Премьер-лиги над «Факелом» и «Пари НН».

Александр Тарханов рассказал, почему считает, что свой пост главный тренер «крылышек» Игорь Осинькин не покинет.

«Болел активный и забивной Гарре, ушёл из команды Салтыков, ему замену найти пока не могут. Осинкьин много лет работает в клубе и всё время держит команду в руках. Ему требуется время, чтобы в команду влились новички», - рассуждает Тарханов для «Чемпионата».

В турнирной таблице РПЛ по итогу семи туров у самарского клуба 10-е место и шесть очков.