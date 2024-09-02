Андрей Червиченко назвал место Соболева в «Зените»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не считает красно-белых конкурентом «Зенита» на длинной дистанции.

– Прошло 7 туров. Кто по игре может составить конкуренцию «Зениту» на длинной дистанции?

– Назову «Краснодар» и «Локомотив».

– Почему в вашем шорт-листе нет «Спартака»?

– Ну а как там может оказаться команда, которая побеждает за счет судейской ошибки и за счет фарта? Да, сыграли хороший матч против «Зенита», но ведь не забили.

– То есть вы считаете, что не следовало ставить пенальти в ворота «Рубина»?

– Ну как вам сказать… Странная история. В ворота «Рубина» такой пенальти поставили, но в матче «Реал» - Бетис» вчера был примерно такой же эпизод. Даже смотреть не стали! Не назначили. В Испании – это не пенальти, в Англии – тоже. У нас какие-то другие трактовки. Да дело даже не в этом пенальти.

– А в чем?

– А в том, что в начале матча не назначили 11-метровый в ворота «Спартака».

– Зато команда Станковича не сломалась, оставшись в меньшинстве, и вырвала победу.

– За счет непонятных судейских решений. Вот говорят, что «Спартак» может чего-то добиться в этом сезоне… Не знаю. Мне многие вещи непонятны. Некоторые игроки вызывают вопросы. Многовато легионеров. На сегодняшний день «Спартак» точно не конкурент «Зениту». Да вы хотя бы даже сравните трансферы.

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– Какие именно?

– «Зенит» покупает этого Лусиано, и он в первом же матче оформляет дубль. И тем самым аргентинец огромными красными буквами пишет послание Соболеву: «Здравствуй, лавка!». Человек приехал и сразу вписался в игру. Почувствуйте разницу. А что в «Спартаке»?

– Что?

– Ну… Бегает какой-то непонятный Маркиньос.

– Разве он вас не убедил?

– А чем он меня мог убедить? Своими формами?

– Зачем «Спартак» подписал 32-летнего Виллиана Жозе, который так пока и не набрал форму?

– Да много вопросов к селекции. Даже по тому же Барко, которым сейчас все восхищаются.

– Неужели?

– Если бы его купили за три миллиона, я бы понял все эти восторги. Но за него выложили гораздо больше. Цена-качество… Да, он возится с мячом, держит его. Но никому ничего не отдает, все пытается сделать сам. Конечно. Нет, конечно. по сравнению с другими покупками, это еще более-менее нормальный трансфер. Но, повторюсь, не за такие деньги.

Александр Сычёв