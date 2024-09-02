Желько Петрович объяснил, почему Станковичу будет тяжело сделать «Спартак» чемпионом

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович ответил на вопрос, может ли Деян Станкович сделать «Спартак» чемпионом России.

— Это будет очень сложно, потому что есть «Зенит», который очень силен, — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Специалист признался, что не понимает, как «Спартак» мог продать сильного футболиста в «Зенит», который является прямым конкурентом в борьбе за чемпионство. По мнению Петровича, клуб не должен так поступать, если хочет претендовать на трофей.

30 августа «Зенит» объявил о покупке 27-летнего Соболева у «Спартака». Напомним, после первого тура РПЛ футболист был отстранен от основной команды «красно-белых».