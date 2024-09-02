Газизов: «Вызов Пальцева – показатель того, что возможно всё»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал вызов в сборную России игрока динамовцев Валентина Пальцева. Он проведёт в рядах национальной команды сентябрьский международный сбор.

«Для нас это очень приятно и почётно. Будем еще больше работать. Это будет делать и Пальцев, и другие ребята. Его вызов — показатель того, что все возможно», - делится Газизов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, ранее стало известно, что в сборной по медицинским причинам не смогут в этом сентябре себя проявить защитники Игорь Дивеев (ЦСКА) и Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

5 сентября россиян ждёт игра против сборной Вьетнама, а 7 сентября против сборной Таиланда. Оба матча пройдут во вьетнамской столице, городе Ханой.