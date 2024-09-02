Тарханов: «ЦСКА нужен хороший нападающий сильнее Чалова»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о проблеме московского ЦСКА. По его мнению, у «армейцев» в усилении после ухода Фёдора Чалова нуждается линия нападения.

«ЦСКА ищет нападающего, время до конца трансферного окна есть, кого-то найдут. Тамерлан Мусаев один играет на этой позиции. Нужен хороший нападающий, который будет сильнее, чем Чалов», - цитирует Тарханова «Матч ТВ».

Как добавил эксперт, нельзя сказать, что после летней смены тренера в ЦСКА что-то сильно поменялось.

«Команда так же забивает или не реализовывает свои моменты», - рассуждает Тарханов.

Напомним, по итогу прошедших семи туров РПЛ ЦСКА идёт на пятом месте с 13 баллами и четырёхочковым отставанием от первого места.