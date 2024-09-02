«Шокирован»: Пальцев прокомментировал вызов в сборную России

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев получил вызов в сборную России на фоне потери Игоря Дивеева и Александра Солдатенкова. Сам Пальцев дал комментарий по поводу вызова в национальную команду.

«Конечно, я шокирован вызовом в сборную. Пока я там лично не оказался, ничего не могу сказать», - слова Пальцева приводит «Матч ТВ».

По словам Пальцева, его буквально разбудили звонком с сообщением о вызове в национальную команду. Футболист ответил, является ли попадание в сборную исполнением его мечты.

«Честно? Да. Надеюсь, что удастся дебютировать за сборную», - сказал Пальцев.

Сборная России в сентябре проведёт товарищеские матчи против Вьетнама и Таиланда.