Агкацев отреагировал на слова Сафонова о себе

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о словах экс-голкипера команды Матвея Сафонова.

Напомним, минувшим летом Сафонов сменил «Краснодар» на «ПСЖ».

«Мне приятно, что Сафонов назвал меня одним из лучших голкиперов в РПЛ. Я бы не сказал, что слова Сафонова прибавляют давления. Я чувствую ответственность, знаю свою роль», — приводит слова Агкацева «Чемпионат».

В текущем сезоне Агкацев появился на поле в десяти матчах во всех турнирах и в шести из них смог оставить свои ворота на замке.

Действующий трудовой договор вратаря с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2029 года. Стоимость Агкацева, по данным Transfermarkt, составляет один миллион евро.