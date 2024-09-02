В «Ахмате» назвали дату, когда должен быть объявлен новый главный тренер

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев назвал дату, когда клуб точно должен определиться с кандидатурой нового главного тренера.

«5 сентября команда собирается после нескольких дней отдыха. К этому времени решение о новом тренере должно быть принято и объявлено», - говорит Газзаев с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что сезон грозненцы начали провально под руководством Магомеда Адиева. В итоге после одной победы за 10 матчей во всех турнирах Адиев был уволен в эти выходные.

В турнирной таблице РПЛ у клуба 15-е место и пять очков, ниже только лишь воронежский «Факел».