Ерохин: «Гонду несложно было найти общий язык с ребятами»

Игрок питерского «Зенита» Александр Ерохин высказался о летнем новичке команды, аргентинце Лусиано Гонду. Футболист переехал в этом августе в Питер из «Аргентинос Хуниорс».

«Ему было несложно найти общий язык с ребятами, у нас есть испаноязычные Вильмар Барриос и Матео Кассьерра. А когда ты владеешь и этим языком, то в плане футбола найти взаимопонимание не сложно», - делится Ерохин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что 23-летний Гонду превосходно дебютировал за питерцев. В матче седьмого тура Премьер-лиги Лусиано оформил дубль в ворота нижегородского «Пари НН» в гостевом матче.