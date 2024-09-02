Гонду может стать лучшим бомбардиром РПЛ – агент

Агент Густаво Гони, который работает с новичком «Зенита» Лусиано Гонду, высоко оценивает перспективы аргентинского футболиста. Как известно, в дебютном матче за «сине-бело-голубых» Гонду забил два гола в ворота «Пари НН».

«Он потрясающе дебютировал в составе «Зенита». Думаю, он много забьёт в этом сезоне. Лусиано готов ко всему, в том числе и побороться за звание лучшего бомбардира», - цитирует Гони «Спорт-Экспресс».

Следующий матч Российской премьер-лиги «Зенит» проведёт в субботу, 14 сентября, - против ЦСКА на выезде. После семи туров питерцы располагаются на первой позиции в турнирной таблице чемпионата.