Голенков отреагировал на слухи о ЦСКА

Нападающий «Ростова» Егор Голенков отреагировал на слухи, которые связывают его с московским ЦСКА.

«Я ничего об этом не знаю, руководство по этому поводу мне ничего не говорило. Повторюсь, что моей целью сейчас является забивать в каждом матче за «Ростов», - цитирует Голенкова «РБ Спорт».

Всего за «Ростова» Голенков провёл 98 официальных матчей, в которых забил 21 гол и отдал 12 голевых передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего Егора Голенкова в 2 миллиона евро.

Добавим, что «Ростов» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.