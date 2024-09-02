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Голенков отреагировал на слухи о ЦСКА

02 Сентября 2024 • 15:35 Комментировать
Ростов
4:1
Факел

Нападающий «Ростова» Егор Голенков отреагировал на слухи, которые связывают его с московским ЦСКА.

«Я ничего об этом не знаю, руководство по этому поводу мне ничего не говорило. Повторюсь, что моей целью сейчас является забивать в каждом матче за «Ростов», - цитирует Голенкова «РБ Спорт».

Всего за «Ростова» Голенков провёл 98 официальных матчей, в которых забил 21 гол и отдал 12 голевых передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 25-летнего Егора Голенкова в 2 миллиона евро.

Добавим, что «Ростов» на текущий момент занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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