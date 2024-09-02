Комличенко высказался о конкуренции в нападении «Ростова»

Форвард «Ростова» Николай Комличенко дал комментарий по поводу конкуренции в линии нападения. Напомним, что в воскресенье ростовчане разгромили «Факел» со счётом 4:1, Комличенко забил один из голов.

«Между нападающими «Ростова» нет никакого соревнования по забитым голам, обычная футбольная конкуренция. Загадывать по забитым мячам на сезон не хочется, чем больше забью, тем будет лучше», - цитирует Комличенко «РБ Спорт».

На текущий момент, после семи сыгранных туров, «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч команда Валерия Карпина проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Краснодара» на выезде.